Михайлов о победе ЦСКА в 1-м матче финала: «Металлургу» деваться некуда, все игры будут от ножа»

дал оценку победе ЦСКА над «Металлургом» (3:1) в финале плей-офф .

«Победа есть победа. Первый период играли очень прилично, второй начали тоже хорошо.

Потом, на мой взгляд, ЦСКА немного расслабился, пошли ненужные удаления. этим воспользовался, забил в большинстве. Но армейцы собрались и хорошо провели концовку, довели встречу до победы.

Естественно, очень хорошо начать финал с победы. Сейчас ЦСКА нужно забыть о победе в первом матче и готовиться к следующей встрече – это самое главное. Противнику некуда деваться, все игры будут от ножа, каждый будет играть на победу», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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