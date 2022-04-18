Андрей Разин: «После драки в «Ижстали» думал, что моей карьере конец – так подумал и Вайсфельд. Президент «Автомобилиста» сказал: «Такой человек мне нужен»

рассказал, что помогло ему стать главным тренером в .

В 2015 году Разин, будучи главным тренером «Ижстали» в ВХЛ, подрался с главным тренером ТХК Алексеем Ждахиным по ходу матча полуфинала плей-офф.

«Эта драка дала толчок тому, что я оказался в КХЛ.

На тот момент в «Автомобилисте» работал , они с Анатолием Емелиным переходили в «Салават Юлаев».

Была вакансия тренера, Леонид позвонил президенту и сказал: «Замечательная кандидатура». Когда я сидел в тренерской после драки, думал, что все, конец моей карьере.

Так подумал и Вайсфельд. И, насколько я знаю со слов знакомых с ситуацией людей, Вайсфельд позвонил и сказал: «Кандидатура – все, крест».

А президент сказал: «Такой человек мне и нужен». И я подписался в , – сказал Разин, который сейчас тренирует .