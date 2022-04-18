Эмиль Гарипов: «Трактор» – топ-клуб, перемены ощущаются. Добились хорошего результата, дойдя до финала конференции»

назвал топ-клубом.

– «Трактор» занял второе место на Востоке. Итогами сезона довольны?

– Да, считаю, мы добились хорошего результата, дойдя до финала конференции.

Конечно, хотелось бы большего – выиграть кубок. Но бронзовые медали тоже хороший, достойный результат.

– А что скажете про себя по сезону? В плей-офф не сыграли, в регулярном чемпионате лишь 14 матчей. Голкипер сборной Чехии Роман Вилл настолько силен?

– Тут разные факторы сыграли свою роль – прежде всего ковид. Когда только начинаешь набирать форму и заболеваешь ковидом... Поэтому если я не мог оптимально подойти к своей игре, не смог по максимуму выдать все, что мог.

Вот если бы я играл полный сезон, то мог бы поставить себе оценку, но из-за болезни ковидом мне тяжело оценить, на каком уровне я провел сезон.

Конечно, хотелось бы играть больше, но не всегда складывается так, как ты хочешь. Иногда нужно пройти через тяжелые моменты вроде разных болячек. Главное – не сдаваться, не опускать руки и продолжать работать.

– За последние четыре сезона у вас уже четыре клуба: «Ак Барс», «Авангард», «Динамо» и «Трактор». Это дело случая?

– Я быстро могу назвать хоккеистов, кто поиграл за эти годы более чем в четырех клубах. За «Ак Барс» я играл семь лет.

Это хоккей, здесь действует очень много факторов. Не все зависит от тебя, ты не можешь все контролировать.

Могу сказать, что мне нравится то, что в последнее время происходит в «Тракторе». Это солидный клуб. Я бы сказал, топ-клуб, перемены ощущаются, – сказал вратарь челябинского клуба.