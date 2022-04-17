Николишин о том, что Кузьменко не взяли на Олимпиаду: «Смотрите победный гол Плотникова в плей-офф, поймете, откуда ноги растут»

Андрей Николишин прокомментировал поражение СКА в серии с (3-4).

– Если брать последние две игры, то, уступая 2-3 в серии, ЦСКА, показалось, не давал шансов питерцам.

– Категорически не согласен. ЦСКА в седьмой игре позволил сопернику создать очень много моментов у своих ворот.

Посмотрите, сколько было отскоков от Федотова, сколько неконтролируемых шайб вблизи ворот. Голкипер, хотя и отстоял на ноль, заметно нервничал, другое дело, что СКА не смог этим воспользоваться, но это уже другая история.

– При объявлении состава СКА на решающий матч всех поразил перевод Кузьменко в четвертую пятерку.

– На раскатке какие угодно можно рисовать сочетания, хоть вратаря в нападении. А времени Кузьменко получил много, но к нему очень большие вопросы.

Сколько было разговоров, когда не взяли на с объяснением, что он вольный художник и не играет по заданию тренера, создает впереди, но сзади привозит. Теперь смотрим победный гол Плотникова, и все поймете, откуда ноги растут.

– Кузьменко привез?

– Была ошибка в средней зоне, но Кузьменко первый на возврате. Но преследует Плотникова только до кругов вбрасывания, но вдруг резко разворачивается и уезжает в другую сторону.

Да, в итоге Плотников после рикошета от конька выскочил на ворота из-под Лехтонена, но финн же не мог делать три действия одновременно. Его должен страховать первый на возврате игрок, который, по мне, Кузьменко. А он взял и отвалил. В седьмой игре при 0:0! ЦСКА открыл счет, а дальше уже покатил снежный ком. Нельзя играть седьмые игры в таком ключе.

– Но нельзя же винить в поражении одного игрока?

– Я его и не виню. Привожу пример системности подхода. Ведь Кузьменко так играет всю жизнь и не переучивается. Или взять Светлакова. Что это за удаление в конце пятого матча? Замкнуло? А такие замыкания его преследуют уже лет 15. Он еще по детям в решающие моменты мог такие удаления привезти, – сказал чемпион мира.