Министр спорта Татарстана о Знарке в «Ак Барсе»: «Слышал, что все решено. Объявят на следующей неделе»

Владимир Леонов высказался о возможном назначении Олега Знарка главным тренером «Ак Барса».

«Слышал, что там все решено, что об этом [назначении Знарка] официально объявят на следующей неделе. Вопрос, по-моему, уже решен.

Что касается Знарка, то для него это будет вызов, как и для нас. Он год пропустил, он будет самым возрастным тренером в КХЛ. Интересно будет, на самом деле. Думаю, он поменяет стиль игры, встряхнет команду.

Думаю, тренера на самом деле надо было менять. Я очень хорошо отношусь к уже бывшему тренеру, он три года работал. Наверное, так сложились обстоятельства, попался неудобный для нас «Авангард». Там вообще все вроде должно было быть в одну калитку, но все-таки составили конкуренцию, где-то даже не повезло.

И Квартальнову было уже некомфортно, когда такое случается, надо было что-то менять. Это не революция, это эволюция», – сказал министр спорта республики Татарстан.