Александр Кожевников: «У Хартли новый тренер «Авангарда» должен взять умение надуть щеки, поставить себя перед руководством»

высказался о том, что может возглавить «Авангард».

– Ваше отношение к покинувшему «Авангард» Бобу Хартли известно и не требует отдельных пояснений. Каким видите развитие тренерской ситуации в популярном клубе?

– С большой симпатией отношусь к «Авангарду», благодаря губернатору региона одну из арен в Омске назвали моим именем, для меня это очень важно и ценно. Жаль, что не все болельщики «ястребов» правильно воспринимали мою критику канадского тренера. Значит, буду продолжать свой уважительный и разъяснительный диалог с омичами.

Что касается нового тренера, то руководству «Авангарда» нужно сделать правильный выбор. Слышал, что вероятной кандидатурой считается многолетний капитан «ястребов» Дмитрий Рябыкин, у него есть большая омская история, фактура, характер. Это то, что в Сибири ценят.

Но я знаю, что к моим советам в «Авангарде» относятся специфически, поэтому не буду их давать. Может, решат разозлить народ и выписать какого-нибудь иностранца.

– в некоторых интервью именно Рябыкина отмечал как продолжателя своего дела...

– Честно, мне от рекомендаций Хартли ни тепло ни холодно. Считаю, у канадца новый тренер должен взять одно и главное – умение поставить себя перед руководством, надуть щеки. Если, например, Рябыкина менеджеры будут поддерживать так же, как Хартли, то результат будет как минимум не хуже. Даже не сомневайтесь! – сказал двукратный олимпийский чемпион.