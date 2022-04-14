Владимир Плющев: «Капризов доказывает, что он игрок с большой буквы. Не зря он получил такой контракт»

оценил игру форварда «Миннесоты» .

«Капризов показывает прекрасную результативность. Доказывает, что он игрок с большой буквы.

Не думаю, что Кирилл гоняется за какими-то персональными результатами. Не зря он получил такой контракт – талантливый парень, хороший человек.

Возможно, обгонит Овечкина по заброшенным шайбам в этом сезоне. Но суть не в этом. Главное, что он делает игру для своей команды и своих партнеров», – сказал бывший главный тренер сборной России.

На счету 46 шайб в 71 матче сезона. Капризов забил 42 гола в 71 игре.