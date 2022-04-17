Словакия и Норвегия вышли в элитный дивизион ЮЧМ. Дворски набрал 9 очков в 4 матчах турнира в 1-м дивизионе

Словакия и Норвегия вышли в элитный дивизион ЮЧМ, Дворски набрал 9 очков в 4 матчах.

Обе юниорские сборные обеспечили себе место в элитном дивизионе чемпионата мира до 18 лет.

Это произошло за один тур до завершения турнира в первом дивизионе, проходящего в Словакии.

Хозяева набрали 12 очков в 4 матчах, норвежцы – 9. Таким образом, обе команды сыграют на ЮЧМ-2023 в элитном дивизионе.

В составе сборной Словакии U18 9 (4+5) очков в 4 матчах набрал 16-летний нападающий Далибор Дворски.

Он называется одним из фаворитов драфта НХЛ-2023, на который также выйдут форварды Матвей Мичков и Коннор Бедард.