Кузнецов в 4-й раз сделал 50+ передач за сезон НХЛ. У него 74 очка в 72 матчах

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Евгений Кузнецов в 4-й раз сделал 50 передач за сезон НХЛ.

Россиянин дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (8:4). 

В его активе стало 74 (23+51) очка в 72 матчах сезона. 

Сегодня Кузнецов (19:37, 6:28 – в большинстве, полезность «0») отметился 1 силовым приемом и 3 перехватами. На вбрасываниях выиграл 8 попыток из 17 (47%). 

Отметим, что рекордсменом «Кэпиталс» по числу сезонов с 50+ передачами является Никлас Бэкстрем – 9. Кузнецов делит 2-е место с группой игроков, включающей и Александра Овечкина. 

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