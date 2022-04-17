Кузнецов в 4-й раз сделал 50+ передач за сезон НХЛ. У него 74 очка в 72 матчах

в 4-й раз сделал 50 передач за сезон .

Россиянин дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с (8:4).

В его активе стало 74 (23+51) очка в 72 матчах сезона.

Сегодня Кузнецов (19:37, 6:28 – в большинстве, полезность «0») отметился 1 силовым приемом и 3 перехватами. На вбрасываниях выиграл 8 попыток из 17 (47%).

Отметим, что рекордсменом «Кэпиталс» по числу сезонов с 50+ передачами является Никлас Бэкстрем – 9. Кузнецов делит 2-е место с группой игроков, включающей и Александра Овечкина.