Никита Щитов: «Ткачев явно не доиграл при победном голе «Металлурга». Он расслабился и дал игроку с шайбой спокойно зайти в зону»

прокомментировал победу «Металлурга» в игре с (3:2, 1-0).

– В первом матче уже было заброшено пять шайб, и дальше я ожидаю очень увлекательную серию. Не соглашусь с теми, кто говорил, что «Трактор» в одну калитку проиграет , потому что тяжело играл с «Салаватом Юлаевым». Уфа нестандартно играет и доставила бы много проблем даже Магнитогорску.

В данной серии встречаются две системные команды: «Металлург» – более атакующая, которая старается играть креативно, а «Трактор» – более оборонительная и терпеливая, которая ждет ошибки соперника. Игра сначала прошла с преимуществом Челябинска, потом – Магнитогорска, было много удалений, видимо, из-за волнения и желания показать себя в первом матче финала конференции.

При победном голе «Металлурга» явно не доиграл из «Трактора», он расслабился и дал спокойно зайти в зону игроку с шайбой. Если бы его действия были более активными, то этого гола бы не было и матч бы перешел в овертайм.

Хочу отдать должное «Трактору», что он не сдавался, играл до конца и на последних минутах мог сравнять счет. Хоккей мне понравился, и болельщикам, думаю, тоже. Будем смотреть, что будет дальше.

– То есть в этой серии еще ничего не ясно?

– Конечно, здесь еще ничего не ясно. Надо учитывать, что «Металлург» сыграл семь матчей в предыдущей серии и усталость еще потом обязательно скажется. Сегодня магнитогорцы выплеснули много эмоций, а они тоже забирают много сил. Посмотрим, что будет в следующем матче. Предсказать результат серии очень сложно, но, думаю, там будет много игр, – сказал бывший защитник клубов .

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