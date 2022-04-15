Кросби набрал 1405-е очко в НХЛ и разделил с Овечкиным 21-е место в истории

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Сидни Кросби набрал 1405-е очко в НХЛ и вновь догнал Александра Овечкина

Канадец набрал 3 (1+2) балла в победном для «Питтсбурга» матче регулярного чемпионата с «Айлендерс» (6:3). 

На счету Кросби стало 80 (29+51) очков в 63 играх в текущем сезоне. За карьеру – 1405 (515+890) баллов в 1102 матчах. 

У Овечкина за карьеру набрано 1405 (776+629) очков в 1269 играх. 

Теперь оба игрока делят 21-е место среди лучших бомбардиров в истории НХЛ. На 20-м месте идет Дэйл Хаверчак с 1409 баллами. 

Кросби набрал 3 очка в матче с «Монреалем». Столько же было в первых 8 играх сезона – повторение худшего старта в карьере

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