«Сделаю сэйв после броска Грицюка и кричу: «Ну ты и лошара!» Грубец о тренировках с Арсением

рассказал о баттлах с на тренировках .

«У нас с Грицюком на каждой тренировке были такие битвы! Сделаю сэйв после его броска и кричу: «Ну ты и лошара! Ну, может, в другой раз».

Мы постоянно друг друга подкалывали. Уверен, что эти маленькие противостояния на тренировках пошли на пользу и ему, и мне.

Арсений – лучший новичок этого сезона, у него просто нет конкурентов. Он провел потрясающий сезон, я своими глазами видел его путь, начиная с прошлого сезона, когда он только пробивался в состав.

был с ним очень строг, показывал ему все моменты по много раз. Но он не сломался, а только стал сильнее. У этого парня один из лучших бросков, что я когда-либо видел», – сказал вратарь омского клуба.