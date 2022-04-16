«Монреаль» почтил память Босси минутой молчания перед матчем с «Айлендерс»

«Монреаль» почтил память Майка Босси минутой молчания перед матчем с «Айлендерс».
Вчера стало известно о смерти 4-кратного обладателя Кубка Стэнли в составе клуба из Нью-Йорка. В прошлом году у него был выявлен рак легких.
«Айлендерс» сегодня обыграли «Канадиенс» (3:0) в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Игроки «островитян» вышли на матч с нашивками «22» на форме в честь Босси, игравшего под 22-м номером. Они соседствовали на свитерах с нашивками «9» в честь бывшего партнера Босси по звену Кларка Гиллиса, ушедшего из жизни в январе.
Майк Босси, который родился и вырос в Монреале, выступал за «Айлендерс» с 1977 по 1987 год.
Он набрал 1126 (573+553) очков в 752 матчах за карьеру в НХЛ. Стал первым новичком в истории лиги, забросившим 50+ шайб за сезон.
Кроме того, Босси стал вторым в истории членом клуба 50/50 (50 голов в первых 50 матчах своей команды в сезоне, первым был Морис Ришар).