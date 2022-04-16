«Монреаль» почтил память Босси минутой молчания перед матчем с «Айлендерс»

«Монреаль» почтил память минутой молчания перед матчем с «Айлендерс».

Вчера стало известно о смерти 4-кратного обладателя Кубка Стэнли в составе клуба из Нью-Йорка. В прошлом году у него был выявлен рак легких.

«Айлендерс» сегодня обыграли «Канадиенс» (3:0) в выездном матче регулярного чемпионата .

Игроки «островитян» вышли на матч с нашивками «22» на форме в честь Босси, игравшего под 22-м номером. Они соседствовали на свитерах с нашивками «9» в честь бывшего партнера Босси по звену Кларка Гиллиса, ушедшего из жизни в январе.

Майк Босси, который родился и вырос в Монреале, выступал за с 1977 по 1987 год.

Он набрал 1126 (573+553) очков в 752 матчах за карьеру в НХЛ. Стал первым новичком в истории лиги, забросившим 50+ шайб за сезон.

Кроме того, Босси стал вторым в истории членом клуба 50/50 (50 голов в первых 50 матчах своей команды в сезоне, первым был Морис Ришар).