Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Босси

На 66-м году жизни скончался четырехкратный обладатель Кубка Стэнли .

В начале апреля появилась информация, что экс-нападающий находится на паллиативном лечении, которое предоставляется тем, кто находится на последней стадии рака.

Босси выступал за «Айлендерс» с 1977 по 1987 год.

Он набрал 1126 (573+553) очков в 752 матчах за карьеру в НХЛ. В составе сборной Канады хоккеист выиграл Кубок Канады (1984 год).

В 1991 году Босси был включен в Зал хоккейной славы в Торонто. Он попал в список 100 лучших хоккеистов в истории , рейтинг был опубликован в 2017 году.