«Ак Барс» интересуется Мироновым и Токрановым

В «Ак Барс» могут перейти хоккеисты из и московского .

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в казанский клуб может вернуться защитник , выступающий за СКА с 2018 года.

Его контракт с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до 30 апреля.

Токранов выиграл Кубок Гагарина с казанским клубом в сезоне-2017/18, после чего подписал четырехлетнее соглашение со СКА.

Помимо этого, по данным журналиста Артура Хайруллина, проявляет интерес к защитнику , но хоккеиста в своем составе хочет сохранить «Динамо».