«Ак Барс» интересуется Мироновым и Токрановым

В «Ак Барс» могут перейти хоккеисты из СКА и московского «Динамо».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», в казанский клуб может вернуться защитник Василий Токранов, выступающий за СКА с 2018 года.
Его контракт с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до 30 апреля.
Токранов выиграл Кубок Гагарина с казанским клубом в сезоне-2017/18, после чего подписал четырехлетнее соглашение со СКА.
Помимо этого, по данным журналиста Артура Хайруллина, «Ак Барс» проявляет интерес к защитнику Андрею Миронову, но хоккеиста в своем составе хочет сохранить «Динамо».