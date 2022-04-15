«Ак Барс» интересуется Мироновым и Токрановым

Теги Ак Барс СКА КХЛ Василий Токранов Динамо Андрей Миронов Спорт-Экспресс Хоккей

В «Ак Барс» могут перейти хоккеисты из СКА и московского «Динамо».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в казанский клуб может вернуться защитник Василий Токранов, выступающий за СКА с 2018 года.

Его контракт с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до 30 апреля.

Токранов выиграл Кубок Гагарина с казанским клубом в сезоне-2017/18, после чего подписал четырехлетнее соглашение со СКА.

Помимо этого, по данным журналиста Артура Хайруллина, «Ак Барс» проявляет интерес к защитнику Андрею Миронову, но хоккеиста в своем составе хочет сохранить «Динамо».

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