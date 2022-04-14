Третьяк назвал серию СКА и ЦСКА достойной финала: «Начали как в финале ЧМ: очень аккуратно, боялись ошибиться. Команды показали хороший хоккей»

назвал серию между СКА и ЦСКА достойной финала .

Московская команда обыграла питерцев (3:0, 4-3 в серии) в седьмом матче финала Западной конференции и вышла в финал, где встретится с «Металлургом».

«Достойный полуфинал, две команды показали хороший хоккей.

Держали напряжение аудитории и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Эта серия была бы достойна финала.

Начали как в финале чемпионата мира: очень аккуратно, команды боялись ошибиться. Поэтому первый период не был таким мобильным.

Во втором ЦСКА рискнул, стал более активно действовать и забил два гола, еще моменты были. Если же ты не забиваешь, то не выигрываешь», – заявил президент .

СКА провалил концовку серии с ЦСКА. За два важных матча – один гол и абсолютная беспомощность впереди