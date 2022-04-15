Иван Федотов о влиянии Олимпиады на игру в плей-офф: «Такой опыт помогает каждому. Все знают, что это более высокий уровень»

сказал, что опыт Олимпиады помогает ему в плей-офф КХЛ.

Вратарь ЦСКА был основным вратарем сборной России на олимпийском турнире в Пекине. Команда заняла 2-е место и получила серебряные медали.

Московский клуб вышел в финал Кубка Гагарина, обыграв СКА в финале Западной конференции (4-3, 3:0 в седьмом матче).

– Какие ощущения, когда против тебя болеет весь родной город?

– Я не акцентирую внимание на том, кто против, акцентирую на том, кто за. Это важная составляющая. Мои родные и близкие – та опора и поддержка, которая мной движет и мотивирует. Есть и другие люди из Петербурга, Москвы и других городов, которые тоже поддерживают, помогают нам. Я не концентрируюсь не этом, концентрируюсь только на том, кто рядом со мной, вот и все.

– Иван Федотов до Олимпиады и после – как будто два разных вратаря. Что вам дал опыт такого большого турнира?

– Наверное, в целом это такой опыт на международной арене, который помогает каждому. Все знают, что это более высокий уровень, более ответственный, поэтому тут все зависит от тебя самого, как ты воспринимаешь все. Для кого-то это большой стресс и большая ответственность, с которой не справляются.

Для других это мотивация и возможность проявить себя, сделать новые шаги. Благодаря команде, тем, кто тогда был рядом тогда, я отнесся с позитивом, много пользы для себя почерпнул. Когда приходил в ЦСКА, понимал, что первое время в любом случае будет тяжело. Потому что новые требования, новые задачи, большая ответственность.

В плане вратарском, в плане технического понимания мне надо было перестроиться, что в итоге дало пользу, но работы впереди все равно непочатый край. Безусловно, этот шаг на сейчас в плей-офф очень помог мне, – сказал Федотов.