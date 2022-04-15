Здено Хара – 4-й игрок в истории НХЛ с голом в возрасте 45+ лет. До него забивали Хоу, Ягр и Челиос

– 4-й игрок в истории НХЛ, забивший в возрасте 45+ лет.

45-летний словак отличился в матче регулярного чемпионата с (3:6).

Это его 1-й гол в текущем сезоне. Хара прервал 108-матчевую безголевую серию. В этом сезоне у него 11 (1+10) очков в 64 матчах при полезности «+7».

Он забил за впервые с января 2001 года. Примечательно, что тогда он тоже поразил ворота .

Кроме него, в возрасте 45 или более лет в забивали только 3 игрока – Горди Хоу, и .