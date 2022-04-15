Здено Хара – 4-й игрок в истории НХЛ с голом в возрасте 45+ лет. До него забивали Хоу, Ягр и Челиос

Здено Хара – 4-й игрок в истории НХЛ, забивший в возрасте 45+ лет.
45-летний словак отличился в матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом» (3:6).
Это его 1-й гол в текущем сезоне. Хара прервал 108-матчевую безголевую серию. В этом сезоне у него 11 (1+10) очков в 64 матчах при полезности «+7».
Он забил за «Айлендерс» впервые с января 2001 года. Примечательно, что тогда он тоже поразил ворота «Питтсбурга».
Кроме него, в возрасте 45 или более лет в НХЛ забивали только 3 игрока – Горди Хоу, Яромир Ягр и Крис Челиос.