Здено Хара – 4-й игрок в истории НХЛ с голом в возрасте 45+ лет. До него забивали Хоу, Ягр и Челиос

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Здено Хара – 4-й игрок в истории НХЛ, забивший в возрасте 45+ лет.

45-летний словак отличился в матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом» (3:6). 

Это его 1-й гол в текущем сезоне. Хара прервал 108-матчевую безголевую серию. В этом сезоне у него 11 (1+10) очков в 64 матчах при полезности «+7». 

Он забил за «Айлендерс» впервые с января 2001 года. Примечательно, что тогда он тоже поразил ворота «Питтсбурга»

Кроме него, в возрасте 45 или более лет в НХЛ забивали только 3 игрока – Горди Хоу, Яромир Ягр и Крис Челиос

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