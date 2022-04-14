Хартман сообщил, что сам заплатит штраф НХЛ, а все донаты от болельщиков отдаст детской больнице

Райан Хартман заявил, что передаст детской больнице пожертвования от болельщиков.

В третьем периоде матча между «Миннесотой» и Кирилл Капризов потолкался с форвардом Кайлером Ямамото, а затем в потасовку вмешался и ударил россиянина.

После этого на помощь Кириллу бросились остальные полевые игроки «Уайлд». Когда стычку разняли, форвард «Миннесоты» показал игроку «Ойлерс» средний палец.

Позже департамент безопасности игроков оштрафовал Хартмана на 4,250 долларов. Известно, что болельщики собрали для игрока более 6 тысяч долларов. Одно из пожертвований пришло от бывшей жены Эвандера Кейна Анны.

«Вау… Поражен количеством донатов, которые я получил, чтобы помочь оплатить мой штраф. Болельщики, вы потрясающие.

Но я заплачу штраф сам. Хочу, чтобы вы знали: любые деньги, отправленные мне до семи часов вечера пятницы, будут пожертвованы детской больнице в Миннесоте», – написал Хартман.