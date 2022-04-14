Бывшая жена Кэйна отправила 200 долларов Хартману на оплату штрафа. Игрок «Миннесоты» показал средний палец Эвандеру

Бывшая жена отправила денег , чтобы помочь ему оплатить штраф.

Напомним, что в третьем периоде матча между «Миннесотой» и Кирилл Капризов потолкался с форвардом Кайлером Ямамото, а затем в потасовку вмешался Кэйн и ударил россиянина.

После этого на помощь Кириллу бросились остальные полевые игроки «Уайлд». Когда стычку разняли, форвард «Миннесоты» Райан Хартман показал игроку «Ойлерс» средний палец.

Позже департамент безопасности игроков оштрафовал Хартмана на 4,250 долларов. Анна, бывшая жена Кэйна, сообщила, что отправила 200 долларов игроку Миннесоты».

Скандалист из «Эдмонтона» ударил Капризова – на него сразу накинулись всей пятеркой