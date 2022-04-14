15-летний Миса – 8-й игрок с исключительным статусом в истории CHL. Он побил рекорд Макдэвида, набрав 20 очков в 7 матчах турнира OHL Сup

15-летний хоккеист получил исключительный статус для выступления в юниорской лиге Онтарио.
Канадский нападающий Майкл Миса стал 8-м игроком в истории Канадской хоккейной лиги, получившим исключительный статус.
Это означает, что он может играть в юниорской лиге в 15-летнем возрасте – на год раньше.
Миса набрал 20 (10+10) очков в 7 матчах на OHL Сup, побив рекорд Коннора Макдэвида, который отметился 19 (11+8) баллами в 7 играх в 2012 году на этом турнире.
Правило об исключительном статусе было введено в 2005 году. Ранее его получали Джон Таварес, Аарон Экблад, Коннор Макдэвид, Шон Дэй, Шейн Райт, Джо Велено и Коннор Бедард.
Миса будет доступен для драфта НХЛ в 2025 году.