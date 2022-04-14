Кулемин о контракте с «Салаватом»: «У нас все шансы в следующем сезоне пройти дальше в плей-офф и бороться за Кубок Гагарина»

дал комментарий после подписания нового контракта с .

Соглашение с 35-летним хоккеистом рассчитано на один год.

«Переговоры шли планомерно, клуб проявил интерес. Мне тоже здесь очень комфортно, поэтому быстро пришли к общему знаменателю.

Очень рад, что остаюсь в Уфе. Мне понравилась атмосфера в команде, отношение – все вокруг делается для игроков. Особенно впечатлила поддержка болельщиков.

Задача – сыграть еще лучше, продолжать приносить пользу команде. В этом году неплохо получалось, в следующем сезоне продолжим работу.

У нас очень много молодых ребят, которые по ходу сезона сильно прибавили, поэтому задачи очень серьезные.

У нас все шансы в следующем году пройти дальше в плей-офф и бороться за Кубок Гагарина», – сказал нападающий уфимского клуба.