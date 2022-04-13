Игроки «Миннесоты» заступились за Капризова всей пятеркой, когда его ударил Эвандер Кэйн. Хартман показал игроку «Эдмонтона» средний палец

Игроки «Миннесоты» заступились за Капризова всей пятеркой, когда его ударил Эвандер Кэйн.
Инцидент произошел в середине третьего периода. Кирилл Капризов потолкался с форвардом «Эдмонтона» Кайлером Ямамото, а затем вмешался Кэйн и ударил россиянина.
После этого на помощь Кириллу бросились остальные полевые игроки «Уайлд».
После того, как стычку разняли, форвард «Миннесоты» Райан Хартман показал игроку «Ойлерс» средний палец.
В итоге Кэйну дали 4+10 минут штрафа, а Хартману – 2+10, фактически удалив обоих до конца матча.
Победа в нем осталась за «Уайлд» – 5:1. Капризов отметился 2 результативными передачами.
Скандалист из «Эдмонтона» ударил Капризова – на него сразу накинулись всей пятеркой