Игроки «Миннесоты» заступились за Капризова всей пятеркой, когда его ударил Эвандер Кэйн. Хартман показал игроку «Эдмонтона» средний палец

Игроки «Миннесоты» заступились за Капризова всей пятеркой, когда его ударил .

Инцидент произошел в середине третьего периода. потолкался с форвардом «Эдмонтона» , а затем вмешался Кэйн и ударил россиянина.

После этого на помощь Кириллу бросились остальные полевые игроки «Уайлд».

После того, как стычку разняли, форвард «Миннесоты» показал игроку «Ойлерс» средний палец.

В итоге Кэйну дали 4+10 минут штрафа, а Хартману – 2+10, фактически удалив обоих до конца матча.

Победа в нем осталась за «Уайлд» – 5:1. Капризов отметился 2 результативными передачами.

Скандалист из «Эдмонтона» ударил Капризова – на него сразу накинулись всей пятеркой