Игроки «Миннесоты» заступились за Капризова всей пятеркой, когда его ударил Эвандер Кэйн. Хартман показал игроку «Эдмонтона» средний палец

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Игроки «Миннесоты» заступились за Капризова всей пятеркой, когда его ударил Эвандер Кэйн

Инцидент произошел в середине третьего периода. Кирилл Капризов потолкался с форвардом «Эдмонтона» Кайлером Ямамото, а затем вмешался Кэйн и ударил россиянина. 

После этого на помощь Кириллу бросились остальные полевые игроки «Уайлд». 

После того, как стычку разняли, форвард «Миннесоты» Райан Хартман показал игроку «Ойлерс» средний палец. 

В итоге Кэйну дали 4+10 минут штрафа, а Хартману – 2+10, фактически удалив обоих до конца матча. 

Победа в нем осталась за «Уайлд» – 5:1. Капризов отметился 2 результативными передачами. 

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