Глава пресс-службы «Динамо» о том, что Овечкин пропал из списка руководителей на сайте: «Он остается советником президента клуба, ничего не изменилось»

В «Динамо» объяснили, почему имя пропало из списка руководителей клуба.

Ранее данные форварда были размещены в разделе «Руководство» на официальном сайте команды.

«Александр продолжает оставаться советником президента , в его работе с клубом совершенно ничего не изменилось. Его фото убрали со страницы руководства клуба еще перед началом прошлого сезона. В «Динамо» просто решили, что там должны быть представлены руководители, которые постоянно находятся в Москве и непосредственно работают с командой.

Тут точно не надо искать никакого политического подтекста. Даже удивительно, почему СМИ только сейчас обратили на это внимание.

При этом мы с Сашей постоянно на связи. «Динамо» поддерживает своего советника и воспитанника, понимая, что российским хоккеистам сейчас непросто приходится за океаном. Особенно таким звездам, как Овечкин.

В свою очередь, Александр консультирует менеджмент клуба по вопросам игроков, выступающих в и , если они попадают в зону интересов «Динамо», – сказал руководитель пресс-службы клуба Михаил Кравченко.

Овечкин – воспитанник «Динамо», он выступал за московскую команду до переезда в Северную Америку.