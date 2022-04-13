Александр Кадейкин: «Хотелось бы выиграть Кубок Гагарина в составе «Салавата». Считаю, что еще не полностью себя реализовал в клубе»

Александр Кадейкин прокомментировал подписание нового контракта с «Салаватом».
«На самом деле переговоры прошли очень легко, буквально за один день согласовали все условия. Здесь никаких проблем не было.
Решил остаться, потому что в «Салавате Юлаеве» я развиваюсь, вижу новые горизонты, новые возможности для личного роста, для команды. Ну и не забывайте, что мы не достигли цели, к которой стремимся. Мне хотелось бы выиграть Кубок Гагарина в составе «Салавата», на это все поставлено. Все взгляды только вперед!
Что касается меня лично... Считаю, что еще не полностью себя реализовал в клубе и могу что-то еще дать команде. Мы были на определенных ролях в этом сезоне, а сейчас ситуация меняется.
В следующем сезоне есть хорошие перспективы, чтобы стать лидером команды. Хочется больше влиять на результат. Да и по поводу плей-офф осталась недосказанность... Хочу сделать шаг вперед и определять результат команды», – сказал форвард.