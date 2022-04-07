Кадейкин о вылете «Салавата»: «Если не выиграл Кубок Гагарина, не надо скатываться в эмоциональную яму и угнетение»

прокомментировал свою игру в серии с «Трактором» в плей-офф .

потерпел поражение в четвертьфинале Кубка Гагарина со счетом 2-4.

– Вы видели, что по ходу серии с вас резко стали критиковать, якобы вам было физически тяжело и ничего не получалось?

– Со мной было все в порядке. Я не читал по ходу серии ничего. Критика бывает разной: можно просто громче всех кричать лозунги и выдавать свое мнение за самое правильное. Я всегда был за конструктив и анализ работы.

Я смотрел матчи, не видел больших проблем. Лямся после третьей игры сказал, что это был мой лучший матч в плей-офф. Мне эти слова намного важнее любой критики.

Я не завишу от мнения экспертов и прессы. Перспективы моей игры зависят от тренерского штаба и руководства клуба. Это важно понимать и не зацикливаться на сторонних моментах.

– Какую бы оценку вы бы поставили своему звену в плей-офф?

– Я оценки никогда не ставлю, мы не в школе. Получается общая и замазанная история. Где-то мы могли сыграть лучше, местами я доволен нашей игрой.

Если ты не выиграл , не надо скатываться в эмоциональную яму и угнетение. Но и радоваться особо нечему.

В моментах, когда надо было приносить результат, мы могли сыграть лучше. Вернемся к тому же большинству в серии с «Трактором». Понятно, что нужно было решать исход поединка. Если глобальнее копать эту тему, то мы уйдем в часовой разговор, – сказал нападающий.