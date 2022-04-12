Леонид Вайсфельд: «СКА выглядит лучше, чем ЦСКА. Они больше в хоккей играют, больше заточены на атаку»

оценил игру СКА и в серии плей-офф Кубка Гагарина.

«Если говорить совсем формально, то СКА вырвал победу в пятой игре у ЦСКА за счет последнего большинства. Но надо отметить, что петербуржцы хорошо действовали, и мне вообще кажется, что они выглядят лучше, чем ЦСКА. Они как-то больше в хоккей играют, больше заточены на атаку.

Кроме того, лидеры ЦСКА находятся не в лучшем состоянии. Понятно, что где-то помогают Попов, Светлаков, но вести за собой команду должны именно лидеры. Вот у СКА тот же Гусев в каждой игре создает опасность.

Не думаю, что выигранный со счетом 6:0 период в третьем матче как-то негативно повлиял на ЦСКА. Это может расслабить какой-нибудь неопытный коллектив, а в ЦСКА все игроки знают, что такое плей-офф и что там такие вещи иногда случаются», – сказал бывший генменеджер клубов .