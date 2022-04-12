СКА нанес 16 бросков за два периода игры с ЦСКА, 12 из них – во втором периоде, сравняв счет благодаря голу Зыкова

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СКА перебросал ЦСКА во втором периоде 6-го матча серии финала Западной конференции.

После первых 20 минут московские армейцы превзошли команду тренера Романа Ротенберга по броскам в створ – 12:4, а также лидировали в счете – 1:0.

Однако во втором периоде питерцы изменили ситуацию на льду, перебросав ЦСКА со счетом 12:8.

При этом на 39-й минуте СКА удалось сравнять счет благодаря голу Валентина Зыкова, для которого этот балл стал первым в этом плей-офф.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – СКА.

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