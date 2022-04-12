Быков о Кошечкине: «Великолепный пример для молодых ребят. Не снижая требований, он в каждом матче ведет партнеров к победам»

высоко отозвался об игре 39-летнего .

– Василий – хороший пример долгожителя в хоккее, как и в ЦСКА.

Не снижая требований к своей профессиональной подготовке, своему мастерству, Кошечкин в каждом матче ведет партнеров по за собой к победам.

Быть на последнем рубеже в матче и защищать свои ворота – это непростая миссия.

Игрок должен, как никто другой, иметь психологическое равновесие, не поддаваться эмоциональному стрессу и отражать атаки соперника.

У Василия это превосходно получается, он передает уверенность своим партнерам по команде. Кошечкин – великолепный пример для молодых ребят, которые выбрали это амплуа в хоккее.

– Как вы думаете, Кошечкин сможет стать MVP Кубка Гагарина?

– Надо смотреть, как пройдет финал Кубка Гагарина. По его результату и можно будет судить, – заявил бывший главный тренер сборной России.