Вице-президент «Металлурга»: «Трактор» переиграли тактически, скорее. С «Авангардом» серия была немного другой»

Вице-президент считает победу в серии с тактической.

Магнитогорцы обыграли челябинцев (4-1, 2:1 в пятом матче) в финале Восточной конференции.

«Серия с «Трактором» сложилась легче, чем с «Авангардом»? Это разные команды по стилю, разные установки. С «Авангардом» серия была немного другой.

«Трактор» переиграли, скорее, тактически. Более четко ребята выполнили те установки, которые требовал тренерский штаб. Плюс было явное общекомандное желание выиграть эту серию.

Победа над «Авангардом» в седьмом матче после 0-2 в серии придала эмоций. Но все равно любые эмоции потом сказываются на физическом состоянии. Первая игра с «Трактором» была на эмоциях, но уже во второй было видно, что чуть-чуть просели. Но запас той подготовки, который был, позволил нормально сыграть.

Как бы оценил физическое состояние Кошечкина? Вася – опытный боец, умеет собираться. Думаю, все будет нормально», – сказал .