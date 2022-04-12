Вице-президент «Металлурга»: «Трактор» переиграли тактически, скорее. С «Авангардом» серия была немного другой»

Теги Авангард Металлург Мг Трактор Василий Кошечкин КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Сергей Ласьков Хоккей

Вице-президент «Металлурга» считает победу в серии с «Трактором» тактической. 

Магнитогорцы обыграли челябинцев (4-1, 2:1 в пятом матче) в финале Восточной конференции. 

«Серия с «Трактором» сложилась легче, чем с «Авангардом»? Это разные команды по стилю, разные установки. С «Авангардом» серия была немного другой.

«Трактор» переиграли, скорее, тактически. Более четко ребята выполнили те установки, которые требовал тренерский штаб. Плюс было явное общекомандное желание выиграть эту серию.

Победа над «Авангардом» в седьмом матче после 0-2 в серии придала эмоций. Но все равно любые эмоции потом сказываются на физическом состоянии. Первая игра с «Трактором» была на эмоциях, но уже во второй было видно, что чуть-чуть просели. Но запас той подготовки, который был, позволил нормально сыграть.

Как бы оценил физическое состояние Кошечкина? Вася – опытный боец, умеет собираться. Думаю, все будет нормально», – сказал Сергей Ласьков

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные