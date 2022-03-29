«Вегас» рассчитывает, что Ленер и Стоун вернутся в строй и помогут команде в борьбе за плей-офф

рассчитывает, что Ленер и Стоун вернутся и помогут команде в борьбе за плей-офф.

Шведский вратарь «Голден Найтс» не играет с 8 марта из-за травмы нижней части тела. Капитан команды не выходит на лед с 8 февраля из-за травмы спины.

«Ленер, я думаю, очень близок к возвращению. Сегодня он был на льду, как и на прошлой неделе. Думаю, к концу недели он сможет играть. Стоун пробудет в списке травмированных немного дольше.

Что касается Стоуна, нам с самого начала сказали: «Знаете, тут нет никаких гарантий». Это не похоже, допустим, на перелом запястья. Здесь вы не можете сразу назвать дату возвращения.

Это немного сложно, поэтому сейчас я могу сказать, что мы надеемся и ожидаем этого. Но не можем сказать вам точно, что это произойдет.

Что касается наших шансов, то мы не делаем расчеты за других. Считаем, что должны выиграть 10 из 14 оставшихся матчей», – сказал генеральный менеджер клуба Келли МакКриммон.

«Вегас» набрал 76 очков в 68 матчах и идет в зоне wild card от Западной конференции, но уступает «Далласу» по потерянным очкам.

Отметим, что помещение Стоуна с кэпхитом 9,5 миллиона долларов в список травмированных на долгий срок позволило команде вписать в состав Джека Айкела.