Ленер опроверг информацию Серавалли о переломе коленной чашечки: «Неправда. Очередная»

Вратарь опроверг информацию о переломе коленной чашечки.

Швед кратко прокомментировал сообщение инсайдера Фрэнка Серавалли из Daily Faceoff. В нем говорилось, что из-за этой травмы голкипер не вернется на лед в ближайшее время.

«Неправда. Очередная», – написал Ленер в соцсети.

В феврале тот же Серавалли сообщил , что «Вегас» заинтересован в возвращении Марка-Андре Флери, так как Ленеру требуется операция в связи с травмой плеча. Генеральный менеджер клуба Келли МакКриммон тогда заявил, что «этим слухам абсолютно нет доверия».

В тот момент «Вегас» сообщал, что у Ленера травма верхней части тела. Он вернулся в состав 1 марта, пропустив 5 игр.

Робин провел 4 матча, а потом вновь попал в список травмированных – уже с травмой нижней части тела. В четверг Ленер сказал, что не может раскрыть информацию о своей травме, но надеется вскоре вернуться.

Со статистикой Ленера можно ознакомиться здесь.