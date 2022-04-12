Президент «Динамо» о долгах: «Осталось оплатить апрель и бонусы. Закроем эти вопросы, проблем не вижу»

Президент сказал что не ожидает проблем с погашением долгов перед игроками.

– Есть ли понимание по бюджету, учитывая современную ситуацию?

– Финансирование будет продолжаться.

– Погашены ли задолженности по зарплате, которые были у клуба?

– Да, практически вся. Частично там осталось, акционеры досылают, там особых вопросов нет.

Осталось оплатить апрель и бонусы, закроем эти вопросы, тут проблем не вижу, – сказал Виктор Воронин.

Президент «Динамо»: «Войнов и Шипачев остаются. ВТБ продолжит финансировать клуб, будем двигаться вперед»