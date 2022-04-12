Вайсфельд о запретах на «Матч ТВ»: «Говорим «вне игры» вместо «офсайд». Рекомендовали стараться не использовать англицизмы»

Леонид Вайсфельд сказал, что в эфире «Матч ТВ» приходится говорить «вне игры», а не «офсайд».
– Можно представить, что комментатор «Матч ТВ» вдруг начнет бойкотировать какого-то иностранного игрока? Что вообще может грозить человеку за подобную «инициативу»?
– Тут все на усмотрение руководства. Особенно если эта прямая демонстрация, которую сам телекомментатор не скрывает. За подобные выходки могут замечание сделать, а могут и отстранить от эфира. Но я допускаю, что ему могли дать и негласное указание свыше.
Или заранее одобрить игнорирование Овечкина. Вот у нас примерно год назад была рекомендация стараться не использовать англицизмы. Ну, мы их больше и не используем. Говорим «вне игры» вместо «офсайд».
– У вас лично были случаи, когда вы старались не употреблять фамилию игрока по каким-то причинам? Например, ее было трудно произносить на русский лад?
– Нет, тут все наоборот. Если у иностранца фамилия сложная, ее стараешься выучить. Это даже прикольно. Хотя есть и запасной вариант – называть игрока по имени, – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ.