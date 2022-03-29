Экс-хоккеистка «Бирюсы» Стус спасла детей от нападения на детсад в Красноярске. Она повалила на пол девушку с ружьем

Экс-хоккеистка «Бирюсы» Наталья Стус спасла детей от нападения на детсад.

«20-летняя Полина Дворкина проникла с оружием в красноярский детский сад №31, куда ранее пыталась устроиться воспитателем, но получила отказ.

После этого Дворкина вернулась в образовательное учреждение уже с ружьем в руках. Это тут же заметила инструктор по физкультуре Наталья Стус, на что отреагировала моментально, повалив нападавшую на пол. Тогда оружие случайно выстрелило в стену.

Воспитательница Ирина Шабанова также ринулась на помощь, смогла отобрать у нападавшей ружье. До приезда полиции женщины удерживали Дворкину силой», – сообщается на странице «Бирюсы» в «ВКонтакте».

«Поступок и действия Натальи вызывают уважение и гордость за нее. Она настоящий герой, ведь непонятно, чем могло все закончиться, если бы не ее смелые действия.

Знаю Наталью как доброго, спокойного, скромного и отзывчивого человека. Она играла в нашей женской команде «Бирюса».

Горжусь тем, что знаком с ней. Очень приятно, что в наш сложный период жизни нас окружают такие смелые люди», – заявил генеральный директор «Сокола» Денис Луговик.

Перед тем, как напасть на детсад, Дворкина убила своего отца «из-за давних сложных отношений». Об этом она рассказала на допросе, сообщает «КП».