NCAA. Университет Денвера выиграл чемпионат в 9-й раз в истории, повторив рекорд Мичигана

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Денвер выиграл чемпионат NCAA в 9-й раз в истории, повторив рекорд Мичигана.

Университет Денвера обыграл университет штата Миннесота (Манкато) в финальном матче национального студенческого чемпионата со счетом 5:1. 

Все 5 шайб игроки Денвера забросили в третьем периоде. 

Титул стал для университета 9-м в истории. Денвер сравнялся по этому показателю с университетом Мичигана, который в этом году обыграл в полуфинале (3:2 ОТ). 

Автором победной шайбы стал проспект «Флориды» Майк Беннинг (драфт-2020, 95-й номер). В этом сезоне у 20-летнего нападающего 38 (15+23) очков в 41 матче студенческого чемпионата. 

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