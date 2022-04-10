NCAA. Университет Денвера выиграл чемпионат в 9-й раз в истории, повторив рекорд Мичигана

Денвер выиграл чемпионат в 9-й раз в истории, повторив рекорд Мичигана.

Университет Денвера обыграл университет штата Миннесота (Манкато) в финальном матче национального студенческого чемпионата со счетом 5:1.

Все 5 шайб игроки Денвера забросили в третьем периоде.

Титул стал для университета 9-м в истории. Денвер сравнялся по этому показателю с университетом Мичигана, который в этом году обыграл в полуфинале (3:2 ОТ).

Автором победной шайбы стал проспект «Флориды» Майк Беннинг (драфт-2020, 95-й номер). В этом сезоне у 20-летнего нападающего 38 (15+23) очков в 41 матче студенческого чемпионата.