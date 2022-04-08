NCAA. Мичиган с 1-м номером драфта НХЛ-2021 Пауэром и еще 3 игроками из топ-5 проиграл Денверу в полуфинале Frozen Four

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Мичиган с 1-м номером драфта НХЛ Пауэром проиграл Денверу в полуфинале NCAA.

Университет Мичигана лишился шансов на победу в национальном студенческом чемпионате США, уступив университету Денвера (2:3) в полуфинале Frozen Four. 

За Мичиган в этом сезоне выступали сразу 4 игрока из топ-5 драфта НХЛ-2021 – защитники Оуэн Пауэр («Баффало», 1-й номер) и Люк Хьюз («Нью-Джерси», 4-й), нападающие Мэттью Бенирс («Сиэтл», 2-й) и Кент Джонсон («Коламбус», 5-й). 

В полуфинале никто из них не набрал баллов за результативность. 

Во втором полуфинале университет штата Миннесота взял верх над университетом Миннесоты (5:1). 

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