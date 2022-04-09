Рекордсмен NCAA по числу шатаутов (34) Маккей получил приз лучшему игроку сезона. 24-летний вратарь не задрафтован клубами НХЛ

Вратарь Драйден Маккей стал лучшим игроком сезона в , он не задрафтован.

24-летний голкипер университета штата Миннесота получил приз Хоби Бейкера, вручаемый лучшему игроку студенческого чемпионата США.

Маккей вместе со своей командой вышел в финал национального чемпионата.

Он стал первым вратарем за 21 год, получившим эту награду. В 2001 году она была вручена .

Маккей в этом сезоне одержал 38 побед в 42 матчах при 10 шатаутах, 93,4% отраженных бросков и коэффициенте надежности 1,27.

Он также установил рекорд студенческого хоккея по общему числу шатаутов за карьеру (34), побив рекорд Миллера (26).

По общему числу побед в NCAA (112) Маккей занимает 2-е место, уступая только Марти Турко (126).

Вратарь не выбирался на драфте и после завершения Frozen Four может подписать контракт с любым клубом лиги.