Рекордсмен NCAA по числу шатаутов (34) Маккей получил приз лучшему игроку сезона. 24-летний вратарь не задрафтован клубами НХЛ

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Вратарь Драйден Маккей стал лучшим игроком сезона в NCAA, он не задрафтован. 

24-летний голкипер университета штата Миннесота получил приз Хоби Бейкера, вручаемый лучшему игроку студенческого чемпионата США. 

Маккей вместе со своей командой вышел в финал национального чемпионата. 

Он стал первым вратарем за 21 год, получившим эту награду. В 2001 году она была вручена Райану Миллеру

Маккей в этом сезоне одержал 38 побед в 42 матчах при 10 шатаутах, 93,4% отраженных бросков и коэффициенте надежности 1,27. 

Он также установил рекорд студенческого хоккея по общему числу шатаутов за карьеру (34), побив рекорд Миллера (26). 

По общему числу побед в NCAA (112) Маккей занимает 2-е место, уступая только Марти Турко (126). 

Вратарь не выбирался на драфте НХЛ и после завершения Frozen Four может подписать контракт с любым клубом лиги. 

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