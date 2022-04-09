«Нефтехимик» устроил чествование ледоваров и группы поддержки: «Вы незаметные герои, которые делают нашу игру лучше»

В «Нефтехимике» устроили чествование ледоваров и группы поддержки.

Перед отпуском сотрудникам клуба вручили подарки.

«Мы утром только едем на работу, вы уже здесь, уходим с работы, вы продолжаете трудиться. Благодаря вашему добросовестному отношению к делу качество льда стало лучше.

Да и мы тоже в свою очередь постарались внести свою лепту, построили ледоплавильную, которая создала для вас более комфортные условия», – сказал директор Игорь Ларионов.

Также ледоваров поблагодарил главный тренер команды Олег Леонтьев.

«Парни, спасибо вам огромное. Вы незаметные герои, которые делают нашу игру лучше, быстрее и результативнее.

Вы своим высоким профессионализмом оказываете нашему клубу, хоккеистам огромную помощь. В наших успехах есть частица вашего труда, низкий поклон вам за вашу работу», – сказал Леонтьев.

Фото: сайт «Нефтехимика»