«Нефтехимик» устроил чествование ледоваров и группы поддержки: «Вы незаметные герои, которые делают нашу игру лучше»

В «Нефтехимике» устроили чествование ледоваров и группы поддержки.
Перед отпуском сотрудникам клуба вручили подарки.
«Мы утром только едем на работу, вы уже здесь, уходим с работы, вы продолжаете трудиться. Благодаря вашему добросовестному отношению к делу качество льда стало лучше.
Да и мы тоже в свою очередь постарались внести свою лепту, построили ледоплавильную, которая создала для вас более комфортные условия», – сказал директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов.
Также ледоваров поблагодарил главный тренер команды Олег Леонтьев.
«Парни, спасибо вам огромное. Вы незаметные герои, которые делают нашу игру лучше, быстрее и результативнее.
Вы своим высоким профессионализмом оказываете нашему клубу, хоккеистам огромную помощь. В наших успехах есть частица вашего труда, низкий поклон вам за вашу работу», – сказал Леонтьев.
Фото: сайт «Нефтехимика»