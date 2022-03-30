Депутат Роднина: «Популярность футбола в России преувеличена. Это не спорт номер один в стране»

Депутат Госдумы Ирина Роднина не считает футбол главным видом спорта в России.

Такое мнение трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании выразила на фоне санкций в отношении российских спортсменов, а также отъезда иностранцев из .

«Может быть, футбол перестанет финансироваться в таком объеме. Уменьшатся ли зарплаты игроков? Ну, даже если уменьшатся, разве люди от этого будут лучше жить? Не надо в чужой карман смотреть.

В России популярность футбола преувеличена. Это не спорт номер один в стране. Каждый крупный старт мы убеждаемся, что наши футболисты ничего из себя не представляют», – сказала Роднина.