«Спартак» продолжит играть в «Мегаспорте» в следующем сезоне КХЛ («Чемпионат»)

«Спартак» продолжит играть в в следующем сезоне .

Ранее сообщалось, что красно-белые могут перебраться в Балашиху, где сейчас играет «Авангард».

В следующем сезоне «ястребы» планируют вернуться в Омск и начать выступление на новой домашней арене.

завершил минувший регулярный чемпионат КХЛ на 7-м месте в Западной конференции.

В первом раунде плей-офф красно-белые должны были встретиться с «Йокеритом», но финский клуб снялся с розыгрыша Кубка Гагарина.

Во втором раунде московский клуб уступил в серии СКА (1-4).