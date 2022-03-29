«Спартак» продолжит играть в «Мегаспорте» в следующем сезоне КХЛ («Чемпионат»)

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«Спартак» продолжит играть в «Мегаспорте» в следующем сезоне КХЛ.

Ранее сообщалось, что красно-белые могут перебраться в Балашиху, где сейчас играет «Авангард».

В следующем сезоне «ястребы» планируют вернуться в Омск и начать выступление на новой домашней арене.

«Спартак» завершил минувший регулярный чемпионат КХЛ на 7-м месте в Западной конференции.

В первом раунде плей-офф красно-белые должны были встретиться с «Йокеритом», но финский клуб снялся с розыгрыша Кубка Гагарина.

Во втором раунде московский клуб уступил в серии СКА (1-4).

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