Купер об 1:2 с «Бостоном»: «Хорошая игра, к сожалению, мы снова уступили. Претензий к «Тампе» у меня нет»

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Джон Купер доволен игрой «Тампы», несмотря на поражение от «Бостона».

«Лайтнинг» потерпели 4-е поражение подряд, уступив «Брюинс» (1:2 ОТ). 

«Сегодня была по-настоящему хорошая игра. К сожалению, мы снова уступили. Нам это не понравилось. 

В целом у меня нет претензий к команде. Мы сразу же ответили после пропущенной шайбы. В третьем периоде нам нужно было прибавить, и мы это сделали. Шайба не зашла в ворота, такое случается. 

Да, мы хотели взять 2 очка. Мы могли это сделать. В итоге взяли одно очко. Примем это и пойдем дальше.

Следующий матч против «Баффало», эта команда в последнее время хорошо играет. Продолжаем двигаться вперед», – сказал главный тренер «молний». 

У «Тампы» 4 поражения подряд и 10 – в последних 16 матчах

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