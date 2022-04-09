Купер об 1:2 с «Бостоном»: «Хорошая игра, к сожалению, мы снова уступили. Претензий к «Тампе» у меня нет»

доволен игрой «Тампы», несмотря на поражение от .

«Лайтнинг» потерпели 4-е поражение подряд, уступив «Брюинс» (1:2 ОТ).

«Сегодня была по-настоящему хорошая игра. К сожалению, мы снова уступили. Нам это не понравилось.

В целом у меня нет претензий к команде. Мы сразу же ответили после пропущенной шайбы. В третьем периоде нам нужно было прибавить, и мы это сделали. Шайба не зашла в ворота, такое случается.

Да, мы хотели взять 2 очка. Мы могли это сделать. В итоге взяли одно очко. Примем это и пойдем дальше.

Следующий матч против «Баффало», эта команда в последнее время хорошо играет. Продолжаем двигаться вперед», – сказал главный тренер «молний».

У «Тампы» 4 поражения подряд и 10 – в последних 16 матчах