Разин – Шевченко: «Мне подтвердили прошлогодний бюджет. Мы работаем, не переживай!»

рассказал о бюджете «Северстали» на следующий сезон.

Тренер отреагировал на слова Алексея Шевченко. Ранее журналист сообщил, что хотел бы услышать официальное заявление касательно финансирования клуба .

– монстр хоккейного и околохоккейного писательского цеха. С его подачи легко могут уволить главного тренера или генерального менеджера!!! Его отчеты о делах в клубе или обстановке в команде очень внимательно читают руководители. Поражаюсь его осведомленности. Некоторые хоккейные новости быстрее узнаешь на его страничках.

Уважаю и восхищаюсь трудом этого корреспондента, даже когда он пишет колкости (подобрал слово) в мой адрес. Поэтому отвечу на очередной «подкол» в мою сторону.

Алексей, мне подтвердили прошлогодний бюджет. Люди работают над его небольшим увеличением. У нас за четыре сезона, что я работаю в клубе, ни разу не было задержек ни по зарплате, ни по бонусной или премиальной системе. Ни разу!!! Директор клуба подтвердил, что «Северсталь» следующий сезон проведет в КХЛ.

Мы подписываем хоккеистов, у которых закончились контракты. С кем-то быстро договариваемся, кому-то надо больше времени все обдумать. У каждого разные агенты…

Алексей, мы работаем, не переживай!» – написал главный тренер .