Галлахер о Штюцле, получившем травму: «Ему надо перестать валяться на льду, это позор. Делает вид, что ему больно, и сразу выходит в большинстве»

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Форвард «Монреаля» Брендан Галлахер раскритиковал нападающего «Оттавы» Тима Штюцле.

6 апреля команды встречались в рамках чемпионата НХЛ, и «Оттава» победила 6:3. По мнению Галлахера, Штюцле часто приукрашивает степень нанесенных ему повреждений.

«Когда мне было 10 лет, у нашего тренера было правило: если ты лежишь на льду, то ты слишком травмирован для того, чтобы выходить как минимум в трех следующих сменах.

Более чем в половине матчей наших матчей Тим лежал на льду, а в следующей смене возвращался на лед. Он ложится, делает вид, что ему больно, выпрашивает свисток, а затем выходит играть уже в большинстве.

Хоккей смотрят дети, мы для них пример для подражания. Если бы я был партнером Тима, то сказал бы ему быть умнее.

Это плохо выглядит. Он очень талантливый, но надо перестать валяться на льду, это позор», – сказал Галлахер.

По информации журналиста Стива Ллойда, Штюцле в минувшей игре получил травму колена и вряд ли сыграет в ближайшем матче.

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