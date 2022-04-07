ФХР поздравила Ротенберга с 41-летием: «Пусть новые успехи прибавятся к золоту Пхенчхана-2018!»

Теги СКА ФХР Сборная России по хоккею молодежная сборная России КХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг Хоккей

ФХР поздравила главного тренера СКА Романа Ротенберга с 41-летием.

«7 апреля отмечает день рождения первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Поздравляем с праздником и от души желаем, чтобы работа неизменно приносила удовлетворение и радость, новые титулы и достижения!

Пусть новые успехи добавятся к золоту олимпийского Пхенчхана-2018 и другим победам сборных России, а все задуманное непременно сбывается!

Отличного настроения, реализации всех планов, энергии для решения самых масштабных задач! С днем рождения!» – сказано в сообщении организации.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные