ФХР поздравила Ротенберга с 41-летием: «Пусть новые успехи прибавятся к золоту Пхенчхана-2018!»

ФХР поздравила главного тренера СКА Романа Ротенберга с 41-летием.

«7 апреля отмечает день рождения первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Поздравляем с праздником и от души желаем, чтобы работа неизменно приносила удовлетворение и радость, новые титулы и достижения!

Пусть новые успехи добавятся к золоту олимпийского Пхенчхана-2018 и другим победам сборных России, а все задуманное непременно сбывается!

Отличного настроения, реализации всех планов, энергии для решения самых масштабных задач! С днем рождения!» – сказано в сообщении организации.