«Баффало» не вышел в плей-офф в 11-й раз подряд. Это антирекорд НХЛ

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«Баффало» потерял шансы на выход в Кубок Стэнли.

Это случилось после того, как «Тампа» проиграла «Вашингтону» (3:4) в чемпионате НХЛ и осталась на четвертом месте в Атлантическом дивизионе.

«Баффало» после 71 матча с 63 очками идет шестым и уже не сможет выйти в плей-офф, куда клуб не попал в 11-й раз подряд – это антирекорд лиги.

Ранее «Сэйбрс» делили его с «Флоридой» и «Эдмонтоном», которые не участвовали в Кубке Стэнли 10 сезонов подряд (с 2001 по 2011 год и с 2007-го по 2016-й соответственно).

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