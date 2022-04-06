Федоров об игре ЦСКА в большинстве: «Мозг – это сосуд, который надо зажечь. Пытаемся это сделать»

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Сергей Федоров высказался об игре ЦСКА в большинстве.

– Понятно, что в регулярке были другие исполнители, что сейчас не так много удалений. Но в любом случае пока выжимаете, хотелось бы гораздо лучше, цифры упали. Вы видите для себя здесь проблему в серии [со СКА]?

– От игры к игре, конечно, хотелось бы забивать. Минимум один из трех – это достаточно высокий показатель. Не получается пока у ребят.

В принципе, играют те же сочетания. Как говорится, мозг – это сосуд, его не надо заполнять, его надо зажечь. Поэтому мы пытаемся это сделать. Я думаю, парни сориентируются, – сказал главный тренер ЦСКА.

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