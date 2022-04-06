Ротенберг о том, действует ли он как Гвардиола перед важными матчами: «Есть какие-то фишки, хитрости. Не можем об этом рассказывать всем»

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Роман Ротенберг сообщил, что у СКА есть фишки и хитрости.

Пеп Гвардиола перед важными матчами Лиги чемпионов свою команду настолько оберегает, что даже раздает шуточные интервью, что выпустит 12 игроков на поле. Для СКА вы какой-то такой план придумываете? Ограждаете от лишней, может быть, информации и берете много участия на себя?

– Стараемся, конечно, усиливать каждого игрока. Есть какие-то фишки, какие-то хитрости. Понятно, что мы не можем об этом рассказывать всем.

Нас ждет интересная игра, равные соперники.

– В прошлом матче значительно перебросали соперника. Можно ли считать это одним из ключевых факторов для будущих побед?

– Конечно, без броска нет гола. Надо бросать, чтобы забивать голы, – сказал главный тренер СКА перед матчем против ЦСКА.

«Пеп перемудрил в ЛЧ» – уже мем. Шутит даже сам Гвардиола – обещает глупую тактику из 12 человек

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