Панин о Лямся: «Мы слышали, что ему сделали новое предложение. Все зависит только от того, как он им распорядится»

сообщил, что «Салават» сделал новое предложение главному тренеру .

«Когда случилась вся эта ситуация, Лямся вызвал всю команду на собрание и сказал, что он остается, что бы ни происходило в мире. Он привел доводы, что он не участвует ни в каких политических историях, а лишь честно старается делать свою работу.

В этот момент он показал себя с невероятно крутой стороны, и это поняли вообще все в . Томи завоевал огромное уважение к себе как к человеку. Я уже говорил, что он показал яйца, а это действительно дорогого стоит.

Мы все тут слышали, что ему сделали новое предложение. И теперь все зависит только от того, как он им распорядится. Ничего громогласного он не говорил, но понятно, что для него есть много неизвестных. Хотя… Посмотрим, как все сложится», – сказал капитан .

Лямся о желании остаться в «Салавате»: «Никогда не говори «никогда». Но мы видим ситуацию в мире. Все может быть»