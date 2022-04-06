Панин о Лямся: «Мы слышали, что ему сделали новое предложение. Все зависит только от того, как он им распорядится»

Теги Салават Юлаев Григорий Панин КХЛ Томи Лямся Политика Чемпионат.com Хоккей

Григорий Панин сообщил, что «Салават» сделал новое предложение главному тренеру Томи Лямся.

«Когда случилась вся эта ситуация, Лямся вызвал всю команду на собрание и сказал, что он остается, что бы ни происходило в мире. Он привел доводы, что он не участвует ни в каких политических историях, а лишь честно старается делать свою работу.

В этот момент он показал себя с невероятно крутой стороны, и это поняли вообще все в КХЛ. Томи завоевал огромное уважение к себе как к человеку. Я уже говорил, что он показал яйца, а это действительно дорогого стоит.

Мы все тут слышали, что ему сделали новое предложение. И теперь все зависит только от того, как он им распорядится. Ничего громогласного он не говорил, но понятно, что для него есть много неизвестных. Хотя… Посмотрим, как все сложится», – сказал капитан «Салавата Юлаева».

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