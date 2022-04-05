Александр Юдин: «СКА играл мощно во втором матче с ЦСКА, с преимуществом. Тренерский штаб извлек уроки, серия будет длинной»

считает, что СКА провел с преимуществом второй матч серии с .

Питерская команда одержала победу со счетом 2:1.

«Как я и предполагал, питерцы вышли на матч еще более заряженными, чем на первую игру.

Проигрывать при переполненных трибунах и перебираться в Москву при счете 0-2 в серии было бы опасно. ЦСКА дома играет мощнее, и спасти серию при таком раскладе было крайне сложно.

Очевидно, тренерский штаб СКА извлек уроки из первой игры серии и питерцы, по сути, сыграли без серьезных ошибок.

Пропущенный гол в самом начале – нелепый отскок от борта. СКА играл мощно, с преимуществом, соотношение бросков 39:16 говорит об этом довольно ясно.

Нужно отметить самоотверженные действия питерцев в обороне при игре «три на пять». Думаю, серия между этими командами будет длинной», – сказал экс-игрок СКА и «Спартака».